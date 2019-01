WAZ: NRW-Integrationsminister Stamp beklagt Verrohung des gesellschaftlichen Klimas

NRW-Integrationsminister Joachim Stamp (FDP) hat

eine zunehmende Verrohung des gesellschaftlichen Klimas beklagt. „Ich

beobachte mit Sorge, wie sich das Klima in der Gesellschaft

entwickelt. Gerade mit Blick auf Kommentare in den sozialen

Netzwerken ist zunehmend eine Verrohung im Umgang zu beobachten“,

sagte Stamp der in Essen erscheinenden Westdeutschen Allgemeinen

Zeitung (WAZ, Montagausgabe). Vor allem beim Thema Migration fordert

der Liberale eine allgemeine Rückbesinnung auf einen sachlichen

Umgang mit Problemen: „Wir sind als offene Gesellschaft gefordert,

mit Vernunft entgegenzutreten. Und wir müssen viel stärker zeigen,

wie viele positive Beispiele es für gelungene Integration gibt.“

Stamp reagierte damit auf die bundesweite Diskussion über eine

Prügelattacke von vier alkoholisierten Asylbewerbern im bayerischen

Amberg am Jahresende. „Wir brauchen nicht ständig einen

Überbietungswettbewerb neuer Gesetzesvorschläge, sondern die

konsequente Umsetzung des bestehenden Rechts“, sagte Stamp. Der Staat

müsse mit aller Konsequenz gegen diejenigen vorgehen, „die sich nicht

an unsere Spielregeln halten – und zwar unabhängig von ihrer

Herkunft“. Die Landesregierung hat vor Weihnachten eine

Integrationskampagne gestartet, die im Internet und auf Großplakaten

erfolgreiche Migranten aus NRW zeigt.

