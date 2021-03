WAZ: NRW-Minister Laumann hält weitere Lockerungen für möglich

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hält weitere Lockerungen der Corona-Regeln für möglich. „Ich glaube schon, dass es Spielräume für weitere Öffnungen geben könnte“, sagte Laumann der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (Freitagsausgabe) mit Blick auf die bevorstehende Bund-Länder-Runde am 22. März. „Wir müssen das einbetten in die Test- und Impfstrategie, in die bessere digitale Nachverfolgung von Infektionsketten und in unsere alten Regeln: Abstand, Hygiene, Maske tragen“, so Laumann.

