WAZ: NRW-Verkehrsminister will härtere Strafen für Auto-Poser

NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) hat sich

hinter einen Vorstoß zur härteren Bestrafung sogenannter Auto-Poser

gestellt. „Verkehrssicherheit steht für die Landesregierung an erster

Stelle. Verkehrsrowdys gefährden das Leben anderer. Deswegen ist es

richtig, dass Verstöße beim Auto-Posing höher sanktioniert werden“,

sagte Wüst der in Essen erscheinenden Westdeutschen Allgemeinen

Zeitung (Mittwochausgabe). Die Frühjahrstagung der deutschen

Verkehrsminister will sich von Donnerstag an in Saarbrücken auf

Vorschlag Baden-Württembergs unter anderem mit einem neuen

Sanktionskatalog für Auto-Poser befassen. Dabei geht es um Fahrer,

die aufgemotzte Autos zur Schau stellen, hochtourig durch Innenstädte

rasen, den Motor im Leerlauf aufheulen lassen oder mit durchdrehenden

Reifen an Ampeln anfahren. Bislang sind sie nur bei

Geschwindigkeitsüberschreitungen oder illegalen Rennen härter zu

belangen.

Pressekontakt:

Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Zentralredaktion

Telefon: 0201 – 804 6519

zentralredaktion@waz.de

Original-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell