Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Thema „Koalition und der Diesel“

Die Erwartung war groß, das Ergebnis ist nicht

mehr als bemüht: Wer erwartet hat, dass die Große Koalition nach den

internen Querelen der vergangenen Wochen und Monate endlich mit

Sachpolitik überzeugt, sieht sich beim Blick auf den

Diesel-Kompromiss einmal mehr getäuscht. Auch wenn die Minister

Andreas Scheuer (CSU) und Svenja Schulze (SPD) bei der gemeinsamen

Verkündung der Pläne gestern größtmögliche Einigkeit und Harmonie

demonstrierten, ist für Millionen betroffener Autobesitzer beim

wochenlangen Tauziehen mit nächtlichem Schlussakkord praktisch nichts

herausgekommen. Vom großen Wurf ist die Bundesregierung einmal mehr

so weit entfernt geblieben wie es ein Trabbi von einem Porsche ist.

Was nach dem Verhandlungsmarathon auf dem Tisch liegt, ist eine von

Ungleichbehandlungen geprägte Zwei-Klassen-Lösung mit jeder Menge

Fragezeichen. Auch das Wort von der Mogelpackung macht da schnell die

Runde. So wird nur Autobesitzern in 14 ausgewählten Regionen eine

vermeintliche Lösung in Form einer mehrere tausend Euro schweren

Umtauschprämie oder einer Hardware-Nachrüstung präsentiert. Beides

geht, wenn es denn wirklich so kommt, mit einem geldwerten Vorteil

einher: entweder direkt beim Autokauf oder durch eine relative

Wertsteigerung des nachgerüsteten Fahrzeugs. Die große Mehrheit der

Dieselbesitzer in der weiten Republik bleibt bei dieser Regelung aber

außen vor. Sie dürften damit weiter mit Wertverlusten für ihren

Diesel zu kämpfen haben und müssen, wie im Fall der OWL-Großstädten

Bielefeld und Paderborn, auch nach wie vor Fahrverbote fürchten. Wer

darauf gesetzt hatte, dass die Regierung mit ihrem Konzept einen

Schlussstrich unter die Unsicherheit setzt, wurde bitter enttäuscht.

Die Große Koalition hat sich mal wieder auf den kleinsten gemeinsamen

Nenner verständigt. Die seit Jahren geführte unsinnige Diesel-Debatte

wird damit nicht enden. Es setzt sich vielmehr der Eindruck fest,

dass die Regierung einmal mehr auf Zeit spielt. Dafür spricht auch,

dass mehr als 50 Städte mit zu hohen Stickoxidwerten nicht Teil des

Konzepts sind. Angesichts des Trends sinkender Werte in den

vergangenen Jahren mag das nachvollziehbar und die ganze Aufregung

auch angesichts umstrittener Messmethoden wie am Beispiel Bielefeld

unnötig sein. Doch das dringt nur zwischen den Zeilen durch. Klar ist

am Ende, dass Politik und Autobauer das Dilemma gemeinsam zu

verantworten haben. Immerhin einen Erfolg hat die Koalition aber doch

vorzuweisen. Die Einigung bei der Zuwanderung von Fachkräften ist

von Pragmatismus geprägt. Sie ist so sachbezogen, geräuschlos und

zielorientiert ausgefallen, wie es bei vielen Themen

wünschenswert wäre.

