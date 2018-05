Westfalen-Blatt: das Westfalen-Blatt (Bielefeld) zuÖzil und Gündogan

Als das Schloss Bellevue zuletzt die große

Kulisse lieferte, ging es um nicht weniger als eine Regierungskrise

im größten EU-Staat. Nach dem Scheitern der Jamaika-Verhandlungen

hatte der Bundespräsident die Vorsitzenden der im Bundestag

vertretenen Parteien einbestellt, um vor allem seine SPD auf die

staatspolitische Verantwortung einzuschwören. Mit Erfolg. Nun diente

der Amtssitz des deutschen Staatsoberhaupts am Pfingstsamstag erneut

als Ort eines Krisentreffens. Einige Tage hatte der DFB versucht, den

Eklat um die Fotos seiner türkischstämmigen Spieler Mesut Özil und

Ilkay Gündogan mit dem türkischen Präsidenten Erdogan so gering wie

möglich zu halten. Dieser Versuch konnte nur scheitern. Immerhin

erkannte man in der DFB-Zentrale die politische und vor allem auch

gesellschaftliche Dimension der Affäre. Ob DFB-Präsident Reinhard

Grindel, DFB-Direktor Oliver Bierhoff oder Bundestrainer Joachim Löw

oder alle gemeinsam den Vorstoß wagten, Frank-Walter Steinmeier zu

einem Gespräch mit Özil und Gündogan zu bewegen, ist letztlich nicht

relevant. Dass der Wunsch von den beiden Fußballprofis ausging, darf

allerdings angezweifelt werden. Der Besuch beim Bundespräsidenten des

Landes, dessen Nationaltrikot sie tragen, sollte der

Schadensbegrenzung im Vorfeld der Weltmeisterschaft in Russland

dienen. Doch am Ende hat das Treffen die Lage nur leidlich

verbessert. Auch weil Steinmeier eine ziemlich gewagte These

formulierte: »Heimat gibt es auch im Plural. Ein Mensch kann mehr als

eine Heimat haben und neue Heimat finden.« Kann man Heimat so

beliebig auslegen? Gewiss wäre es klüger gewesen, wenn den Spielern

so etwas in den Mund gelegt worden wäre wie »Deutschland ist mein

Zuhause, und die Türkei ist meine Heimat«. Denn Heimat gibt es für

einen Menschen eben nicht im Plural. Rund um die Affäre haben die

Verantwortlichen mit ihren Aussagen bisher meistens daneben gelegen.

»Man muss verstehen, wie Türken ticken«, sagte Bierhoff in dem

Wissen, dass Özil und Gündogan in Gelsenkirchen zur Welt kamen. Und

dass Löw »keine Sekunde« darüber nachgedacht haben will, die beiden

Spieler nicht mit nach Russland zu nehmen, ist sogar glaubhaft, macht

die Sache aber nicht besser. Denn Löw ist bei dieser

Personalentscheidung durchaus befangen: Der Bundestrainer wird von

der Agentur des deutsch-türkischen Beraters Harun Arslan vertreten,

die auch mit Özil und Gündogan geschäftlich verbunden ist. Obendrein

ist die Rede davon, dass Ilkay Gündogan in der türkischen Stadt

Dursunbey fünf Millionen Euro in den Bau eines Einkaufszentrums

investieren will. Da kann es nicht schaden, wenn man einen guten

Draht zur AKP hat – der Partei des türkischen Staatspräsidenten

Erdogan.

Pressekontakt:

Westfalen-Blatt

Chef vom Dienst Nachrichten

Andreas Kolesch

Telefon: 0521 – 585261

Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell