Westfalen-Blatt: ein Kommentar zum Zentralabitur

Wie übersetzt man das bayerische Adjektiv

»hinterfotzig« korrekt ins Hochdeutsche? CSU-Generalsekretär Markus

Blume muss das nicht jucken. Die Frage ist ja nicht einmal im

bayerischen Abitur von Belang. Dabei ist Blume durchaus ein Meister

dieser Stilform, wie seine Replik auf die Forderung des FDP-Chefs

nach einem bundesweiten Zentralabitur beweist. »Dass Christian

Lindner ein Zentral-Abi fordert, ist verständlich, denn er selbst hat

ja NRW-Abi«: Blume genügt dieser einzige Satz, um seine Verachtung

für die Idee und ihren Urheber auszudrücken. Und weil sich

NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (ebenfalls FDP) auch gleich noch

so schön über diese bajuwarische Injurie aufregt, ist Blume große

Aufmerksamkeit sicher. In der Sache wäre allerdings mehr

Ernsthaftigkeit angeraten. Das bayerische Auswahlsystem zur

Gymnasialzulassung ist rigide wie kaum ein zweites in der

zerklüfteten Bildungsrepublik Deutschland. Unstrittig ist aber auch,

dass Abiturienten in Bayern im Schnitt deutlich mehr Wissen mitnehmen

als in den meisten andern Ländern. Darüber sollte geredet werden –

auch in NRW. Ganz ohne Hinterfotzigkeit.

