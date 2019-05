Westfalen-Blatt: Kommentar zum Pflegekräftemangel

Der Pflegekräftemangel in deutschen Altersheimen

und Krankenhäusern wird immer dramatischer. Für das Jahr 2018 wurde

allein in Nordrhein-Westfalen ein Bedarf von 10.000 offenen Stellen

gemeldet. Aufgrund des demografischen Wandels dürfte die Zahl weiter

ansteigen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) setzt bei der

Problemlösung auf die Quote. Die seit Jahresbeginn geltende

Personal-Mindestvorgabe, bei der Krankenhäuser eine Mindestanzahl an

Pflegern einsetzen müssen, ist nur eine Beruhigungspille. Dadurch

wird kein neuer Job geschaffen. Den Schwarzen Peter nur der Politik

zuzuschieben, greift aber zu kurz. Wenn kaum noch jemand einen

Pflegeberuf ergreifen möchte, muss das Berufsbild attraktiver werden.

Die Mehrheit der Pflegenden klagt über schlechte Arbeitsbedingungen:

Schichtdienst, Überstunden und harte körperliche Arbeit zehren an den

Nerven der Beschäftigten und wirken abschreckend für potenzielle

Job-Kandidaten. Das sind Stellschrauben, an denen Träger von

Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen selbst drehen müssen.

