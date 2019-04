Westfalen-Blatt: Kommentar zur geringen Getreideernte

Es fehlen 30 Millionen Tonnen Getreide: Noch vor

einem Jahrhundert hätte das Hungersnöte in den betroffenen Regionen

nach sich gezogen. Heutzutage sichern globaler Handel und eine hoch

technisierte Landwirtschaft die Versorgung selbst in Dürrejahren.

Das ist ein Fortschritt, für den der moderne Mensch dankbar sein

sollte. Doch es gibt ein Problem: Je mehr Menschen in wirtschaftlich

weit entwickelten Regionen leben, desto größer wird der Hunger nach

mehr – vor allem nach mehr Fleisch. China ist das ein Musterbeispiel.

Mehr Fleisch bedeutet mehr Bedarf an Futtergetreide und somit mehr

Anbaufläche – also weniger Wälder. Mehr Vieh bedeutet auch mehr

Methanausstoß, was nach gängiger wissenschaftlicher Lesart eine

Beschleunigung des Klimawandels fördert. Es könnte also künftig noch

mehr Dürrejahre geben. Das alles ist seit Jahren bekannt. Doch noch

fehlt der Politik – gerade auch in Deutschland – der Mut,verbindliche

Regeln für mehr Klimaschutz aufzustellen. Muss es wirklich erst

wieder wirkliche Hungerkrisen geben, bevor sich das ändert?

