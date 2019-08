Allg. Zeitung Mainz: Grün blinken / Friedrich Roeingh zu Klimaschutz und Steuern

Schlaue Grundsätze sind leicht formuliert. Dass eine

CO2-Steuer nicht dazu führen soll, die Steuerlast der Bürger in Summe

zu erhöhen, haben schon andere Politiker vor Annegret

Kramp-Karrenbauer formuliert. „Mehr Steuerung statt mehr Steuern“,

ist dafür immerhin eine griffige Formel. Nach konkreten

Lösungsansätzen sucht man in dem Beitrag der CDU-Vorsitzenden

allerdings eher vergeblich – bis auf die begrüßenswerte Idee, mit

Abwrackprämien ineffektiven Ölheizungen den Garaus zu machen.

Ansonsten ist der Beitrag der Möchtegern-Kanzlerin eher als

Einstimmung der Unionsanhänger darauf zu verstehen, dass CDU und CSU

angesichts der Herausforderungen des Klimawandels nicht nur grün

blinken, sondern schon bald auch grün abbiegen müssen. Das ist alles

andere als eine Selbstverständlichkeit, denn eine konsequente

Klimapolitik hat ein ähnliches Potenzial, konservative

Wählerschichten zu vergrätzen wie eine liberale Einwanderungspolitik.

Insofern täte die Union gut daran, in ihre Kommunikation wieder

stärker die Formel von der Bewahrung der Schöpfung einzubauen. Zur

Sache selbst: Für die Einführung einer CO2-Steuer eine Senkung der

EEG-Umlage in Aussicht zu stellen, macht wenig Sinn. Eine

Verringerung des Kohlendioxidausstoßes wird ja nicht ohne eine

weitere Förderung regenerativer Energien gehen. Oder sollen

Elektroautos weiter mit Kohlestrom fahren? Welche Vorstellungen hat

die Union davon, wie sich eine CO2-Besteuerung auf die Benzinpreise

und die Flugkosten niederschlagen soll? Die Zeit des Farbebekennens

rückt für die neuen Grünen bei CDU und CSU unwiderruflich näher.

