Allg. Zeitung Mainz: Rot-Rot-Grün? / Kommentar von Reinhard Breidenbach zu Bayern und Hessen

Vielleicht sorgt die CSU für eine rot-rot-grüne

Regierungskoalition in Hessen. Ungewollt, natürlich. Wie kommts–s?

Jedenfalls im Lager der Grünen ist der Unmut über die bayerische

Blitz-Hochzeit zwischen Christsozialen und Freien Wählern sehr groß.

Das könnte in Hessen die Grünen zu noch höheren Höhenflügen treiben,

sodass gemeinsam mit Linkspartei und SPD eine rechnerische Mehrheit

möglich scheint. Vielleicht sogar mit den Grünen als stärkster

Partei, was die verzweifelte Lage der 20-Prozent-Partei SPD noch

drastischer in Erscheinung treten ließe. Ob Rot-Rot-Grün gut für

Hessen wäre? Zweifel sind erlaubt, auch wenn in Hessen die erste

deutsche rot-grüne Landesregierung, die es 1984 – 87 mit Holger

Börner und Joschka Fischer gab, entgegen vieler Voraussagen nicht zum

Untergang des Abendlandes führte. Wie sich heutzutage die Linkspartei

mit der Bankenmetropole Frankfurt und dem Flughafen zurechtfinden

würde, wäre die wohl entscheidende Frage. Wohl wahr, das ist sehr

spekulativ, weil sich die SPD doch wohl eher in eine Groko flüchten

würde, falls diese rechnerisch möglich ist. Sehr böse formuliert wäre

das dann aber womöglich ein Selbstmord aus Angst vor dem Tod. Dass in

Bayern CSU und Freie Wähler zueinander finden, ist für das Land – und

darauf kommt es an – vermutlich sinnvoller, weil es in einer

CSU-Grünen-Koalition wegen der Themen innere Sicherheit und

Flüchtlinge von Anfang an wahrscheinlich nur geknallt hätte. Peinlich

ist es allerdings schon, wie sich die Freien Wähler an die CSU

herangeschmissen haben. Aber Stilfragen interessieren heutzutage ja

kaum noch jemanden.

