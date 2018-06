Kölner Stadt-Anzeiger: Laschet warnt Seehofer: Europäisches Erbe Helmut Kohls nicht gefährden – „NRW akzeptiert keine Lösung, die Freizügigkeit abschafft“

Im unionsinternen Streit über die Flüchtlingspolitik

hat der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU)

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) davor gewarnt, das

europäische Erbe Helmut Kohls zu gefährden. „Alle Beteiligten müssen

sich der Bedeutung des Binnenmarkts mit seinen offenen Grenzen für

unseren Wohlstand bewusst sein“, sagte Laschet dem „Kölner

Stadt-Anzeiger“ (Samstag-Ausgabe). Bundeskanzler Helmut Kohl habe

vor 30 Jahren die Grenzen unter den EU-Mitgliedsstaaten geöffnet und

Zoll- und Passkontrollen, Schlagbäume und Zollhäuschen abgeschafft.

„Die CDU Nordrhein-Westfalen akzeptiert keine Lösung, die dieses

europäische Erbe und damit das offene Schengen-Europa für Bürgerinnen

und Bürger und unsere Wirtschaft gefährdet und die Freizügigkeit von

Personen und Waren abschafft“, so Laschet. Belgien, die Niederlande

und NRW bildeten einen gemeinsamen Lebens-, Wirtschafts- und

Arbeitsraum. „Der darf nicht durch neue Grenzen gefährdet werden“,

betonte der CDU-Politiker. Seehofer will an den deutschen Grenzen

künftig Asylbewerber zurückweisen, die schon in anderen EU-Ländern

registriert sind. Dies setzte verstärkte Grenzkontrollen voraus.

https://www.ksta.de/politik/fluechtlingspolitik-nrw-cdu-geht-mit-s

eehofer-hart-ins-gericht-30629086

