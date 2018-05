Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik – Immer mehr arbeitslose Jugendliche ohne Abschluss in Sachsen-Anhalt

Die Zahl der ungelernten jungen Arbeitslosen ist in

Sachsen-Anhalt gegen den allgemeinen, positiven Trend am Jobmarkt

deutlich angestiegen. Das berichtet die in Halle erscheinende

Mitteldeutsche Zeitung (Freitagausgabe). Überdurchschnittlich

betroffen sind dabei Männer bis 20 Jahre. Landesweit suchen nach

Angaben der Landesarbeitsagentur rund 600 Jugendliche einen Job, ohne

ein Ausbildungszeugnis vorweisen zu können – verglichen mit 2013 ist

das eine Verdopplung. Gleichzeitig befürchtet die Agentur, dass sich

der Azubi-Mangel im Land verschärft. Junge Leute ohne Zeugnis,

Ausbildung und Job – das ist keine Spezialität Sachsen-Anhalts.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sagte der Zeitung: „Von der

Schule ins Nix. Das ist auch bundesweit ein Problem.“ Immer noch

verließen jährlich 50.000 junge Menschen die Schule ohne Abschluss

und hätten damit faktisch keine Chancen auf Ausbildung und

ordentliche Arbeit. „Diese Entwicklung können wir uns in Zeiten

wachsenden Fachkräftebedarfs einfach nicht mehr leisten“, sagte

Heil. Besonders schwer haben es Jugendliche mit

Migrationshintergrund. Auf sie entfällt ein Teil der Steigerung, nach

Angaben der Arbeitsagentur ist jeder Fünfte arbeitslose Jugendliche

ohne Abschluss Ausländer. Die Ursachen des Trends sind nach den

Erfahrungen der Arbeitsvermittler aber vielfältiger und liegen auch

in besonderen persönlichen Verhältnissen begründet.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell