Neuwahl? 2021! / Reinhard Breidenbach zu GroKo und Merkel

Schau– an: Die angeblich müde Merkel ist vital genug, erste Plätze

in Beliebtheitsskalen zu erklimmen. Zu Recht. Denn – um es mal flapsig

auszudrücken: Sie zieht das Ding eisern durch. Sie ist es, die den Laden, der

Bundesregierung heißt, zusammenhält. Das hat natürlich sehr viel mit Erfahrung

zu tun, aber auch mit Aura. Die sucht man vergeblich bei Annegret

Kramp-Karrenbauer, AKK genannt, seitdem sie CDU-Vorsitzende und

Verteidigungsministerin ist. Noch wäre es zu früh, sie abzuschreiben. Aber viel

Zeit bleibt ihr nicht mehr. Ihr Parteitagscoup, in der Abwehrschlacht gegen Merz

faktisch die Vertrauensfrage zu stellen, zeigt, dass man sie nicht unterschätzen

darf. Aber die Wirkung solcher Überraschungsschläge verpufft irgendwann. Merz?

Nun ja. Fraglich, ob er noch mal die Energie aufbringt, um jeden Preis nach oben

zu wollen. Im Aufwind: Söder, immer wieder Söder. Wenn er noch dazulernt, wird

er sich ganz weit vorne fest etablieren. Weit wichtiger als die persönliche

Zukunft Merkels und der anderen ist aber die Frage: Was hilft dem Land? Antwort:

die gewählte Regierung, bis zur regulären Neuwahl 2021. Alles andere wäre

Effekthascherei oder Harakiri. Auch der SPD würde es jetzt nicht helfen, den

Bettel hinzuwerfen. Was den Sozialdemokraten überhaupt helfen kann? Das ist die

Eine-Million-Euro-Frage. Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans – so lautet die

Antwort jedenfalls nicht. Die SPD braucht dringendst eine neue charismatische

Führungsfigur. Eigentlich hätte man da ja auch auf Heiko Maas hoffen dürfen.

Aber: bittere Enttäuschung. Wer mit dem Enthusiasmus eines Sargträgers agiert,

kann eine Partei nicht beleben.

