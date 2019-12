Der WDR und die “Umweltsau”: Hühnerstall Deutschland (Leitartikel von Olaf Kupfer)

Wenn Tucholskys Satirebegriff gilt, darf “Satire alles”. Aber

was genau als Satire zu bezeichnen ist, das hat der Dichter mit viel weniger

Verve bestimmt. Und so darf man konstatieren: Das, was der Kinderchor des WDR da

im Auftrag findiger Redakteure gesungen hat, ist keine Satire, sondern

inhaltlich so schlecht, dass man die Qualitätskontrolle durchaus mal aus dem

Winterurlaub zurück beordern darf.

Damit ist viel darüber gesagt, wie sinnvoll es gelingen kann, einen

intelligenten Zusammenhang zwischen der Oma aus dem Hühnerstall und ihrer am

Alter ausgerichteten Umweltbilanz herzustellen. Um es klar zu sagen: Solche

Analysen lohnen nicht. Na klar: Es ist schlecht, in der aufgeheizten

Klimadebatte öffentlich-rechtlich derart zu polarisieren und Generationen in

Stellung zu bringen: Deutschland ist also jetzt vertikal und horizontal uneins –

den singenden Kindern sei Dank.

Fragen muss man aber auch, ob es nicht endlich eine Nummer kleiner geht. Eine

kritische Reaktion auf Falsches muss nicht richtig sein. Und sie ist es hier

nicht, weil sie kein Maß hat. Man darf das Lied doof finden, dessen Widerhall

aber auch. Deutschland ist emotional in diesen Tagen des ausgehenden Jahres ein

Hühnerstall. Aufgeregt. Gackernd. Eng. Jeder wartet, bis sich wer regt. Dann

fliegen die Federn. Und am Ende ist nie etwas gewonnen.

Das ist Grundstruktur fast jeder gesellschaftlichen Streitigkeit, in der

Ausgleich nicht mehr vorkommt – auch nicht von Politikern, die absehbar liefern

und wahlweise gegen den Rundfunk anschreien oder dem “Mob” über den Mund fahren.

Dazu kommt die breite Verrohung von Sprache und Tat durch die Möglichkeit, alles

und von jedem ungefiltert in den Resonanzraum Internet geben zu können. Wie wir

damit künftig umgehen wollen, ist die interessantere Frage. Wir brauchen

dringend eine neue Klimadebatte. Es geht um das geistige Klima.

