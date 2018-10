Rheinische Post: Merkel ist gewarnt Kommentar Von Kristina Dunz

Der Parteinachwuchs von CDU und CSU war schon

lange nicht mehr so wichtig für die Mutterparteien wie in dieser für

die Volksparteien so ungewissen Zeit. Die Junge Union treibt die

Parteispitzen zwar nicht so vor sich her wie die Jusos es mit ihrer

SPD-Führung machen. Aber die Organisation um den mit dem historisch

besten Ergebnis (gut 91 Prozent) wiedergewählten JU-Chef Paul Ziemiak

hat an Einfluss gewonnen. Es ist tatsächlich erstaunlich, dass

ausgerechnet die Jugend die beiden Schwesterparteien besser

zusammenhält als es in der Bundestagsfraktion oder von den

Vorsitzenden Angela Merkel und Horst Seehofer geleistet wird. Deren

Zerwürfnis ist einer der Hauptursachen für die momentane Schwäche der

Union. Natürlich hat die JU mit ihrer Gästeliste in Kiel die Debatte

um Merkels Nachfolge befeuert. Dass Ziemiak sich jetzt eine

Unterstützung für Merkels Wiederwahl als CDU-Chefin offenhält, deutet

auf Zweierlei hin: Er will es sich mit der Kanzlerin nicht

verscherzen, wenn sie trotz der zu erwartenden Verluste bei den

Wahlen in Bayern und Hessen die Oberhand behält. Aber er könnte zum

Sturm blasen, wenn die Stimmung kippt. Das zeugt nicht von

übermäßigem Mut. Aber Merkel ist gewarnt.

