Wegen Thüringen: Zahl der Parteieintritte bei Linken verzehnfacht

Die Vorgänge in Erfurt haben bei der Linken eine

Eintrittswelle ausgelöst. “Schon am Tag der Ministerpräsidenten-Wahl in

Thüringen haben sich unsere Beitrittszahlen verzehnfacht”, sagte Parteichef

Bernd Riexinger der Düsseldorfer “Rheinischen Post” (Freitag). In den wenigen

Stunden habe seine Partei 113 neue Genossen begrüßen können.

