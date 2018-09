Exklusiv in WDR COSMO: SPD-Generalsekretär fordert Künstler zu Haltung gegen Rechts auf

„Wir haben Leute, die dieses Land spalten wollen – und da ist es sehr

wichtig, dass auch Musiker, Künstler und Kreative Verantwortung

übernehmen und sich deutlich positionieren, in welche Richtung das

Land sich entwickeln soll“, sagte Lars Klingbeil, Generalsekretär der

SPD, im WDR COSMO-Podcast „Machiavelli“ (www.cosmoradio.de).

Klingbeil äußerte sich besorgt über den wachsenden Populismus in

Deutschland und sprach von einem „Auseinanderdriften der

Gesellschaft“. Unabhängig von Parteien müssten sich Prominente daher

deutlich zum Zusammenhalt bekennen. „Deswegen war das Konzert in

Chemnitz ein wichtiges Signal für die Stadt, aber auch für eine

Kreativ- und Kulturszene, die sich über Jahre aus politischen

Debatten rausgehalten hat“, so Klingbeil. Es dürfe keine einmalige

Sache gewesen sein. „Da muss ein dauerhaftes Engagement draus

werden“, fordert der SPD-Politiker.

Im WDR-Podcast „COSMO Machiavelli“ beschäftigen sich die Journalisten

Jan Kawelke und Vassili Golod mit dem Zusammenspiel zwischen Rap und

Politik. In der dritten Episode „Anstand der Aufständigen“ kommen

neben Politiker Klingbeil auch die Rapper Samy Deluxe und Adé Bantu

sowie Politik-Professor und Rechtsextremismus-Experte Samuel Salzborn

zu Wort.

Link zum Podcast:

https://www1.wdr.de/radio/cosmo/podcast/machiavelli/

Machiavelli auf Twitter: https://twitter.com/machiavellipod/

Machiavelli auf Instagram:

https://www.instagram.com/machiavellipodcast/

